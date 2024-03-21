"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Ленты" на фоне отчетности компании за 4К23, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила умеренно позитивные результаты за четвертый квартал, - пишет эксперт. - Сильные операционные результаты на фоне консолидации сети магазинов "Монетка", а также мощного роста сопоставимых продаж по всем сегментам бизнеса обеспечили значительный рост выручки г/г. При этом маржинальность бизнеса по EBITDA (МСФО-17) возросла до 8% (на 1,5 п.п.) ввиду более умеренных темпов роста себестоимости продукции, а также эффекта масштаба после интеграции "Монетки". В то же время рентабельность по чистой прибыли остается на низком уровне (0,1%) на фоне роста списаний по обесценению активов и процентных расходов. Лента также значительно нарастила долговую нагрузку, в том числе для покупки сети "Монетка". По состоянию на конец 2023 года показатель Чистый долг / EBITDA составил 2,8х по сравнению с 1,6х годом ранее. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании, а из ритейлеров отдаем предпочтение акциям "Магнита" и распискам X5 Retail".

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