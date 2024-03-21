"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью $79 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"NextEra Energy остается лидером и главным бенефициаром "зеленого" перехода в США. Активное наращивание мощностей в возобновляемой энергетике, бонусы от Inflation Reduction Act, экономический рост во Флориде, а также развитие технологий водородной энергетики являются основными драйверами роста в среднесрочной перспективе. Сохранение лидирующей позиции на рынке в сочетании с сильными фундаментальными показателями делает бумаги эмитента одними из самых привлекательных в американском коммунальном секторе", - пишет эксперт в обзоре.

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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