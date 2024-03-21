"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 111 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 111 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,45%, стоп-приказ: 89,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста можно отнести рост выручки эмитента за 2023 год с опережением к инфляции (+11,6%) до 700 млрд руб., а также ожидания по дивидендным выплатам". - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолели максимумы 2024 года на дневном "тайм-фрейме". При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 89,30 руб. риск на портфель составит 0,61%", - указывают эксперты "Финама".

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