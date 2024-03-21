"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург" на фоне ожиданий снижения чистой прибыли эмитента в текущем году, сообщается в обзоре аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

Набсовет рекомендовал дивиденд за 2П23 в размере 23,37 рубля на обыкновенную акцию, дивидендная доходность - 7,5%. Дата отсечки - 6 мая 2024 года, ГОСА состоится 25 апреля 2024 года. Таким образом, за весь 2023 год банк направит на дивиденды 42,45 рубля на обыкновенную акцию, что соответствует коэффициенту выплаты 40% от чистой прибыли, отмечает эксперт.

Также Набсовет утвердил новую редакцию дивидендной политики, которая предполагает выплату дивидендов "в пределах от 20% до 50%" чистой прибыли по МСФО, указывает Асланова.

"Мы сохраняем прогноз коэффициента выплат на уровне 35% от чистой прибыли в дальнейшем, что предполагает дивидендную доходность 8,5% по итогам 2024 года. При этом видим возможность увеличения нашего прогноза. Сохраняем нейтральный взгляд на акции банка на фоне наших ожиданий по снижению чистой прибыли в текущем году на 24% г/г ввиду нормализации стоимости риска. Акции торгуются на мультипликаторе Р/Е 2024 года 4,1х против 3,7х у "Сбербанка", чья прибыль, по нашим прогнозам, вырастет в 2024 году на 17% г/г", - пишет аналитик в материале.

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