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21 марта 2024 года 13:22
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург" на фоне ожиданий снижения чистой прибыли эмитента в текущем году, сообщается в обзоре аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой. Набсовет рекомендовал дивиденд за 2П23 в размере 23,37 рубля на обыкновенную акцию, дивидендная доходность - 7,5%. Дата отсечки - 6 мая 2024 года, ГОСА состоится 25 апреля 2024 года. Таким образом, за весь 2023 год банк направит на дивиденды 42,45 рубля на обыкновенную акцию, что соответствует коэффициенту выплаты 40% от чистой прибыли, отмечает эксперт. Также Набсовет утвердил новую редакцию дивидендной политики, которая предполагает выплату дивидендов "в пределах от 20% до 50%" чистой прибыли по МСФО, указывает Асланова. "Мы сохраняем прогноз коэффициента выплат на уровне 35% от чистой прибыли в дальнейшем, что предполагает дивидендную доходность 8,5% по итогам 2024 года. При этом видим возможность увеличения нашего прогноза. Сохраняем нейтральный взгляд на акции банка на фоне наших ожиданий по снижению чистой прибыли в текущем году на 24% г/г ввиду нормализации стоимости риска. Акции торгуются на мультипликаторе Р/Е 2024 года 4,1х против 3,7х у "Сбербанка", чья прибыль, по нашим прогнозам, вырастет в 2024 году на 17% г/г", - пишет аналитик в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САНКТ/ПЕТЕРБУРГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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