Пауза в действиях ЦБР по ставке - по-прежнему базовый сценарий в марте - Альфа-банк

Пауза в действиях Банка России по ключевой ставке остается базовым сценарием итогов мартовского заседания, считают аналитики Альфа-банка.

"Росстат сообщил об инфляции на уровне 0,06% н/н за неделю с 12 по 18 марта или 7,58% г/г. С начала месяца инфляция составила 0,11% по состоянию на 18 марта, что согласуется с нашем прогнозом в 0,3% м/м за март. Текущий инфляционный ландшафт позитивен накануне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (пятница, 22 марта), и поэтому мы по-прежнему считаем паузу нашим базовым сценарием", - пишут эксперты в комментарии.

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