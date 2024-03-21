"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Segezha

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций Segezha на фоне медленного восстановления и большой неопределенности вокруг будущих цен на пиломатериалы и объемов, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент планирует опубликовать результаты за 4К23 в пятницу, 22 марта. Трудности на внешнем рынке и рост издержек, вероятно, оказали негативное влияние на финансовые показатели компании. Мы ожидаем убыток в 4 млрд руб., а EBITDA - на уровне 2,6 млрд руб. В фокусе будут комментарии по ценам на пиломатериалы, - отмечает эксперт. - Мы не исключаем, что комментарии менеджмента могут быть как позитивными, так и негативными. Основной интерес представляют данные по траектории цен и прогнозы по возможному восстановлению объемов и цен. При этом надежных индексов цен на пиломатериалы и бумагу, на которые можно ориентироваться, пока не видим".

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