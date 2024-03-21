Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "ВК", комментарий ФРС США, решение Банка Англии по денежно-кредитной политике:

- Результаты "ВК" за 2П23 по МСФО;

- Предварительные индексы PMI в США и еврозоне в марте;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале;

- Выступление зампреда ФРС США по надзору Майкла Барра;

- Решение Банка Англии по монетарной политике.

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