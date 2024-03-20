Дивдоходность "префов" Транснефти за 2023г может составить 10,5% - "Газпромбанк Инвестиции"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 10,5%, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Компания представила результаты за 2023 год по МСФО: выручка увеличилась на 10,5% составив 1,3 трлн рублей. Чистая прибыль составила рекордные 307 млрд рублей с положительным ростом на 20,9% за год, отмечается в комментарии.

"Согласно дивидендной политике, компания направляет на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, - указывают эксперты. - Транснефть платит дивиденды, исходя из нормализованной чистой прибыли: без учета доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний; доходов, полученных от переоценки финансовых вложений; положительного сальдо курсовых разниц и прочих нерегулярных разовых неденежных составляющих чистой прибыли. Таким образом, исходя из данных по МСФО и РСБУ, компания может выплатить около 170 рублей дивидендов на оба вида акций. На Мосбирже торгуются только привилегированные акции компании. Дивидендная доходность по привилегированным акциям может составить около 10,5%".

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