S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5150-5220 пунктов в среду - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5150-5220 пунктов в среду, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Центральным событием является итог заседания ФРС, - указывает эксперт. - Будет объявлена ключевая ставка, ориентиры по ее траектории в 2024-2026 годах, а также проведена пресс-конференция главы ведомства Джерома Пауэлла. Участники рынка единодушны в том, что на этот раз ставка будет сохранена в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Главный вопрос заключается в том, когда начнется смягчение монетарной политики и какой будет траектория снижения ставки. Пока большинство экономистов склоняются к тому, что ставка начнет снижаться в июне. Для позитивной реакции рынка будет необходимо сохранение трех снижений в 2024 году в обновленном "точечном" прогнозе, но рынок отчасти готов и к более "ястребиному" сценарию - переносу одного снижения с текущего года на более поздний срок. Реакция рынка будет резко негативной в случае, если глава ФРС пошлет дополнительные "ястребиные" сигналы, высказав сильные сомнения в сроках начала и траектории снижения ставки, что, на наш взгляд, маловероятно, учитывая тезисы с его недавнего выступления перед Конгрессом".

Эксперт ожидает, что волатильность в ходе торговой сессии среды будет повышенной при нейтральном балансе рисков, и ориентируется на колебания S&P 500 в диапазоне 5150-5220 пунктов (от -0,6% до +0,8% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

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