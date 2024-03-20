Акции Транснефти еще не восстановили импульс к росту после сплита - "Велес Капитал"

Акции "Транснефти" еще не восстановили импульс к росту после сплита, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Транснефть" в среду сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 21%, до рекордных 306,6 млрд руб., при этом показатель за 4-й квартал составил 51,2 млрд руб. (консенсус 45,9 млрд руб.), - напоминает эксперт. - Рынок оценил результаты нефтяника как позитивные и ждет объявления об итоговых годовых дивидендах, доходность по которым годом ранее составила около 12%, став одной из самых высоких на рынке".

Аналитик подчеркивает. что технически привилегированные акции "Транснефти" после проведения в феврале сплита с соотношением 1 к 100 еще не восстановили импульс к росту, хотя и достигли максимума с сентября 2021 года 1688 руб. по новым ценам. Краткосрочные и среднесрочные сигналы по бумагам на данный момент, на взгляд Кожуховой, скорее можно назвать нейтральными.

"В целом акции, однако, остаются выше краткосрочной (1570 руб.) и среднесрочной (1500 руб.) поддержки, что позволяет рассчитывать на возвращение импульса к росту, - отмечает стратег инвесткомпании. - Бычий сигнал подтвердится при закреплении выше 1700 руб. с перспективой движения к следующим сопротивлениям 1750 руб., 1815 руб. и 1920 руб. (максимум с декабря 2017 года). Одной из основных причин повышения могло бы стать дивидендное ралли, которое, впрочем, как минимум частично реализовалось в рамках восстановления акций с локальных минимумов августа 2023 года после закрытия дивидендного реестра".

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