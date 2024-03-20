ЦБ РФ, скорее всего, удержит ставку на текущем уровне в марте - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, удержит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых на заседании 22 марта, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"По оперативным оценкам ООО "инФОМ", опубликованным ЦБ, инфляционные ожидания в марте снизились до 11,5% г/г после 11,9% г/г, - указывают аналитики банка. - Наблюдаемая инфляция также сократилась - до 14,8% г./г. после 15,2% г./г. Таким образом, тренд на улучшение восприятия ценового фона респондентами сохранился третий месяц подряд. Более того, снижение индексов происходит устойчиво и сонаправлено для групп со сбережениями и без сбережений. Мы полагаем, что на заседании на этой неделе ЦБ сохранит ключевую ставку и достаточно ястребиный сигнал о неизменной ставке на ближайшие заседания. Более позитивные последние оценки по инфляции и инфляционным ожиданиям должны быть отмечены регулятором, но вряд ли будут восприняты как устойчивые".

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