"Финам" подтверждает рейтинг акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF и целевую цену на уровне $53,2 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15,32%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"В последние полгода KOMP сильно отстал от глобальных индексов S&P 500 и NASDAQ Composite, ввиду того что бигтехи, которые тянули рынок вверх, имеют в фонде не такой большой вес, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако смена инвестиционного фокуса фонда во второй половине 2023 года должна поспособствовать активному подъему котировок, так как многие компании, входящие в него, имеют двухзначный потенциал роста. Вероятность "мягкой посадки" американской экономики, а также начало цикла понижения ставок позднее в 2024 году могут поддержать широкий рынок, особенно компании с малой капитализацией".

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite. Фонд, как и индекс, покрывает 25 инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью Четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы.

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