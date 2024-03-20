Дивдоходность "префов" Транснефти за 2023г может составить около 13% - "Тинькофф Инвестиции"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить около 13%, сообщается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Александра Самуйлова.

"Оператор магистральных нефтепроводов отчитался по итогам 2023 года. Чистая прибыль "Транснефти" за прошедший год достигла максимальных значений в истории компании (в основном обусловлено сокращением убытка по курсовым разницам на 81% г/г). Выручка выросла в основном благодаря индексации тарифов на прокачку нефти на 6%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,9 п.п., до 41,5%, на фоне опережающего роста себестоимости продукции, а также затрат на оплату труда, - отмечает эксперт. - По дивидендной политике компания ориентируется на выплаты в 25% чистой прибыли по МСФО, однако на практике выплачивает около 50%. Мы ожидаем, что по итогам 2023 года "Транснефть" сможет заплатить по привилегированным акциям около 204 рублей на бумагу (доходность - около 13%)".

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