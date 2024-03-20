Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Эмитент опубликовал результаты за 4К23 по МСФО, которые превзошли ожидания рынка по ключевым строкам отчета о прибылях и убытках. Наши оценки и консенсус-прогноз оказались чересчур консервативны в отношении выручки и EBITDA компании даже с учетом традиционно слабого квартала года и возможного сокращения объемов транспортировки в квартальном сопоставлении в 4К23, - пишут эксперты в обзоре. - Мы ожидаем позитивной реакции рынка на вышедшую отчетность не только в свете хороших показателей о прибылях и убытках, но и благодаря высокой генерации FСF, связанной с высвобождением рабочего капитала (особенно в 4К23). Доходность FCF за 2023 год оцениваем в 13,7%, что очень достойно для компании с низким коэффициентом "бета". По нашим оценкам, с применением корректировок к чистой прибыли, расчетные дивиденды за 2023 год могут составить 194 руб./акцию (доходность - 12%), что на 5% выше консенсус-прогноза".

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