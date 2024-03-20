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20 марта 2024 года 10:27
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительских и производственных цен Великобритании за февраль; - индекс цен производителей Германии за февраль; - выступление главы ЕЦБ Лагард; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - индекс цен производителей России за февраль; - итоги заседания ФРС и экономические прогнозы; - пресс-конференция по итогам заседания ФРС ; - совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит дивиденды за 2023 год; - акции "Диасофт" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год; - квартальные результаты Micron Technology. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 марта 2024 года 19:04
Акции "ТКС Холдинга" останутся интересными для среднесрочного инвестирования, полагает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "ТКС Холдинг" по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3422,62 рубля.... читать дальше
.20 марта 2024 года 18:36
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Транснефти" и целевую цену на уровне 1769 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2%. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 22,1%, отмечается в комментарии инвесткомпании. " Вышедшая отчетность компании по МСФО... читать дальше
.20 марта 2024 года 18:06
Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 10,5%, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". Компания представила результаты за 2023 год по МСФО: выручка увеличилась на 10,5% составив 1,3 трлн рублей. Чистая прибыль составила рекордные 307 млрд... читать дальше
.20 марта 2024 года 17:23
Сильная финансовая отчетность Xiaomi за 2023 год окажет поддержку котировкам акций компании в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Ккомпания опубликовала финансовые результаты за 4К23 и за весь 2023 год. Выручка в отчетном квартале составила CNY73,2 млрд,... читать дальше
.20 марта 2024 года 16:49
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5150-5220 пунктов в среду - Freedom Finance Global
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5150-5220 пунктов в среду, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Центральным событием является итог заседания ФРС, - указывает эксперт. - Будет объявлена ключевая ставка, ориентиры по... читать дальше
.20 марта 2024 года 16:20
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 92,5-93,6 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Цены на нефть пока выступают сдерживающим фактором ослабления рубля, -... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:40
Акции "Транснефти" еще не восстановили импульс к росту после сплита, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Транснефть" в среду сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 21%, до рекордных 306,6 млрд руб., при этом показатель за 4-й квартал... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:11
ЦБ РФ, скорее всего, удержит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых на заседании 22 марта, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "По оперативным оценкам ООО "инФОМ", опубликованным ЦБ, инфляционные ожидания в марте снизились до 11,5% г/г после 11,9% г/г, - указывают аналитики банка. -... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:42
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF и целевую цену на уровне $53,2 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15,32%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "В последние полгода KOMP сильно отстал от глобальных индексов S&P... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:09
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает привилегированные акции "Транснефти" и считает их интересными для инвестиций в текущий момент (прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1874 рубля за штуку), сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "Эмитент отчитался за 2023 год по... читать дальше
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