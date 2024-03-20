Рубль, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 91,5-93 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 91,5-93 руб./$1, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Движение курса доллара в последние дни в целом укладывается в сценарий волатильной консолидации под важной зоной сопротивления 93-93,5 руб./$1. Учитывая активность экспортеров, которая преимущественно останется неплохой до налоговых выплат 28 марта, жесткую политику ЦБ РФ и благоприятную ситуацию на нефтяном рынке, пока не ждем закрепления доллара выше. Рассчитываем на ослабление давления на рубль. Целевым по американской валюте на среду видим диапазон 91,5-93 руб./$1", - указывает аналитик.

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