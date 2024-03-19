Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену бумаг Яндекса на уровне 4200 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену депозитарных расписок "Яндекса" на уровне 4200 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Бумаги "Яндекса" во вторник находятся в числе лидеров роста на фоне вялого падения российского фондового рынка в числе лидеров роста, обновив максимальное значение с февраля 2022 года, - отмечает эксперт. - Скорее всего, взлёт бумаг "Яндекса" мог быть связан с тем, что его подразделение, облачная платформа Yandex Cloud, раскрыла операционные результаты за 2023 год. Выручка сервиса выросла за год на 70% до 13,3 млрд руб., а число пользователей выросло на 20% до 29,3 тыс. А с 2021 года выручка этой компании увеличилась в 4,6 раза. При этом, по данным, приведённым в презентационных материалах Yandex Cloud, 95% потребления облачных сервисов компании приходится на внешних пользователей, то есть компания может монетизировать свои услуги, не прибегая к помощи компаний группы "Яндекс".

Уход из России облачных сервисов Microsoft освобождает для Yandex Cloud очень перспективную нишу и позволит ей нарастить долю на этом рынке, полагает Мильчакова. Возможно также, что рынок ожидает от компании неких положительных новостей, связанных с будущей редомциляцией группы компаний в Россию.

"Пожалуй, кроме раскрытия информации о сильных результатах облачного сервиса "Яндекса", драйвером роста могут быть новости о сроках обмена и выкупа акций. - допускает аналитик Freedom Finance Global. - Полагаем, что в среднесрочном периоде бумаги "Яндекса" продолжат находиться в растущем тренде, а успешное завершение реструктуризации бизнеса компании и смена ею юрисдикции на российскую могут стать хорошими драйверами роста бумаг лидера российского ИТ-сектора".

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