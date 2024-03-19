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19 марта 2024 года 18:02
"Префы" Ленэнерго остаются инвестиционно привлекательными - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции ("префы") "Ленэнерго" остаются инвестиционно привлекательными, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". ПАО "Россети Ленэнерго" опубликовало финансовую отчетность за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 14,4%, составив 108,8 млрд рублей за 2023 год. Чистая прибыль составила 20,7 млрд рублей, увеличившись за отчетный год на 15,4%, отмечается в комментарии. "Компания продемонстрировала более высокий темп роста выручки над себестоимостью за счет роста тарифных ставок по услугам передачи электроэнергии, - пишут эксперты. - Мы ожидаем, что этот драйвер также будет оказывать ключевое влияние на финансовые показатели компании в 2024 году. На наш взгляд, привилегированные акции "Ленэнерго" остаются инвестиционно привлекательными. "Ленэнерго" направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли по РСБУ в соответствии с установленной дивидендной политикой. Исходя из величины чистой прибыли, мы прогнозируем, что дивиденды могут составить 22,25 рубля на одну привилегированную акцию по итогам 2023 года. Таким образом, ожидаемая дивидендная доходность от текущей цены привилегированных акций может составить около 11,5%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНЭНЕРГО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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