Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

Выручка "Совкомфлота" за 2023 год по МСФО увеличилась на 22,6% г/г, до $2,317 млрд, EBITDA поднялась на 51,9% г/г, до $1,574 млрд, чистая прибыль повысилась в 2,4 раза, до $0,943 млрд, а скорректированная EPS выросла в 4,1 раза, достигнув $35,17, отмечает эксперт.

"Прошлый год оказался для "Совкомфлота" рекордным по объему выручки и чистой прибыли, кроме того, улучшилась эффективность управления, - пишет Чернов. - В то же время результаты четвертого квартала указывают на негативное влияние на бизнес внешних ограничений, которые и создают основные риски для бизнеса "Совкомфлота". В 2024 году давление этого фактора может продолжить усиливаться ввиду ужесточения контроля за обходом санкций. "Совкомфлот" остается перспективной дивидендной историей. Мы сохраняем по его акции рекомендацию "держать", так как по мультипликаторам эмитент выглядит с недооцененным. В то же время будем внимательно оценивать влияние санкций на бизнес по итогам января-марта, так как риски для ведения бизнеса резко возросли".

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