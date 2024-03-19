Цена нефти Brent может закрепиться выше уровня $85/барр. в ближайшие дни - Альфа-банк

Цена нефти Brent может закрепиться выше уровня психологического сопротивления у отметки $85 за баррель в ближайшие дни, полагают аналитики Альфа-банка.

По их оценкам, цены на нефть могут продолжить свой рост на этой неделе на фоне продолжающихся столкновений в секторе Газа, где международное сообщества безуспешно пытается достичь соглашения о прекращении огня. При этом фундаментальные факторы нефтяного рынка снова выходят на первый план: катализатором роста может выступить актуализированный прогноз МЭА, отражающий восстановление спроса на нефть со стороны НПЗ в условиях ограниченного предложения на фоне продления соглашения ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи.

"Поскольку число действующих нефтедобывающих установок в США медленно сокращается, а товарные запасы нефти в этой стране близки к минимальным уровням, участники американского рынка, возможно, увидят дополнительный потенциал роста цен на углеводородное сырье вопреки неопределённости на финансовых рынках, - допускают эксперты банка. - С учетом этого, мы ожидаем, что цены на североморскую нефть в ближайшие дни смогут закрепиться выше уровня психологического сопротивления у отметки $85/барр. после продолжительного периода стагнации в коридоре $80-85/барр. С учетом волатильности на нефтяном рынке наш консервативный прогноз предполагает недельный диапазон цен на нефть марки Brent $83-87/барр.".

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