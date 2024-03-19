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19 марта 2024 года 15:29
Вероятно движение котировок нефти к верхней границе диапазона $80-90/барр. - УК "Первая"
Вероятно движение котировок нефти Brent к верхней границе диапазона $80-90 за баррель в ближайшей перспективе, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев. "Нефть Brent торгуется выше $86 за баррель. Рост котировок обусловлен повышением активности на нефтеперерабатывающих заводах США, продолжающимися перебоями поставок с Ближнего Востока, а также ростом спроса со стороны КНР, где с начала года выросли выше ожиданий объемы промышленного производства и инвестиции в основные средства, - пишет эксперт. - В ближайшее время внимание инвесторов будет сконцентрировано на заседание ФРС, которое завершится в среду. Регулятор, вероятно, оставит процентную ставку на прежнем уровне и даст комментарий относительно будущей монетарной политики. Инвесторы ждут сигналов к началу снижения ставки. Все это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть цены ближе к верхней границе ожидаемого диапазона на текущий год в $80-90/бар.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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