Вероятно движение котировок нефти к верхней границе диапазона $80-90/барр. - УК "Первая"

Вероятно движение котировок нефти Brent к верхней границе диапазона $80-90 за баррель в ближайшей перспективе, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Нефть Brent торгуется выше $86 за баррель. Рост котировок обусловлен повышением активности на нефтеперерабатывающих заводах США, продолжающимися перебоями поставок с Ближнего Востока, а также ростом спроса со стороны КНР, где с начала года выросли выше ожиданий объемы промышленного производства и инвестиции в основные средства, - пишет эксперт. - В ближайшее время внимание инвесторов будет сконцентрировано на заседание ФРС, которое завершится в среду. Регулятор, вероятно, оставит процентную ставку на прежнем уровне и даст комментарий относительно будущей монетарной политики. Инвесторы ждут сигналов к началу снижения ставки. Все это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть цены ближе к верхней границе ожидаемого диапазона на текущий год в $80-90/бар.".

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