Рубль не выйдет из диапазона 90-93 руб./$1 в краткосрочной перспективе - УК "Первая"

Рубль не выйдет из диапазона 90-93 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Российская валюта во вторник торгуется в районе 92 руб./$1, - констатирует эксперт. - Давление на котировки оказывает рост индекса доллара ко всем валютам, а также локально снижающаяся нефть. В целом, валютный рынок остается сбалансированным. Приток валютной выручки и продажи ЦБ покрывают спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и физических лиц. Также по мере роста цен на нефть этот баланс будет сдвигаться в сторону большей продажи валютной выручки на фоне роста экспортных доходов, а значит, в пользу рубля. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки в диапазоне 90-93 руб./$1".

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