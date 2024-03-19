ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% и несколько смягчит риторику - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России в пятницу, 22 марта, вновь сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, но его риторика может несколько смягчиться.

"ЦБ наверняка отметит дальнейший прогресс в замедлении инфляции: в феврале базовая инфляция составила около 6% при пересчете на год, что почти в два раза ниже, чем на пиковых уровнях октября-ноября, - пишет эксперт Игорь Рапохин. - Это может заставить совет директоров ЦБ пересмотреть свою точку зрения о том, что снижение ставки начнется только во второй половине года - вероятно, Центробанк в этот раз не будет говорить о конкретных сроках его начала. Банк России воздержится от более четких сигналов, поскольку ему нужно убедиться в том, что тренд на снижение инфляции является устойчивым в условиях по-прежнему высокой потребительской активности. С момента последнего заседания в феврале прошло еще не так много времени, чтобы сделать определенный вывод об этом".

Также регулятору еще предстоит оценить, как на инфляцию повлияют дополнительные расходы бюджета на ближайшие годы, объявленные в конце февраля, считает аналитик, и полагает, что предварительно он даст им нейтральную оценку с точки зрения инфляционных рисков ввиду планов правительства РФ по повышению налогов.

По мнению Рапохина, такое решение ЦБ ожидаемо рынком, но должно иметь позитивный эффект для рынка облигаций с фиксированным купоном, которые уже не выглядят переоцененными после недавнего повышения доходностей. Для рубля сохранение высокой ставки также позитивно, поскольку останутся стимулы к сбережениям в национальной валюте.

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