"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Яндекса на уровне 4293 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций "Яндекса" на уровне 4293 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Московская биржа исключит бумаги иностранного эмитента Yandex N.V. (текущей холдинговой компании "Яндекса") из состава основных индексов. В том числе это касается индекса Московской биржи и РТС. Причина - процесс реструктуризации и продажа голландской компанией российских активов. Изменения вступят в силу с 22 марта. Скорее всего, исключение акций из расчетов носит временный характер, и бумаги "Яндекса" вернутся в состав индексов после окончания реструктуризации и запуска торгов акциями российской компании, -указывают эксперты. - По нашему мнению, решение площадки может привести к краткосрочному снижению цен акций эмитента на фоне продаж бумаг пассивными фондами, которые будут вынуждены поддерживать индексную структуру портфеля. Тем не менее мы сохраняем идею по цене акций "Яндекса" в 4293 рубля на горизонте года".

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