Вероятные выгоды от инвестиций в акции ТКС Холдинга превышают риски - Freedom Finance Global

Потенциальные выгоды от инвестиций в акции МКПАО "ТКС Холдинг" намного превышают риски, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"После его слияния с Росбанком в российском финсекторе может появиться игрок с активами, превышающими 4,5 трлн руб. Будущая дополнительная эмиссия акций "ТКС Холдинга" не нанесет существенного ущерба его миноритарным акционерам, поскольку размытие их долей будет частично компенсировано программой обратного выкупа в объеме около 19 млн акций, а также преимущественным правом существующих акционеров на приобретение дополнительно выпущенных бумаг, - указывает эксперт инвесткомпании. - Кроме того, после редомициляции эмитент может возобновить начисление дивидендов, хотя сроки этого решения и объем самих выплат, по нашему мнению, прогнозировать еще рано".

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