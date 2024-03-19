"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям United Parcel Service с прогнозной стоимостью $179,1 за штуку на горизонте двенадцати месяцев, что предполагает потенциал роста 16,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Полины Щукиной.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции компании могут оказаться привлекательными для покупки. 2023 год был сложным для эмитента в связи с сокращением объемов поставок, конкуренцией с Amazon.com Inc., а также трудовыми конфликтами с профсоюзами. Однако 2024 год United Parcel Service начала с оптимизации расходов на $1 млрд и обозначила свое лидерство в Тайване, - пишет эксперт в обзоре. - Продажа неликвидного бизнеса Coyote будет способствовать появлению дополнительных денежных средств для улучшения операционной эффективности, а возобновление утренней экспресс-доставки отвечает запросам современных американских предприятий".

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