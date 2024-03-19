"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомфлота

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Эмитент отчитался за 4К и весь 2023 год, прошедший год стал рекордным для компании в части финансовых результатов. Мы считаем, что компания прошла пик - в текущем году показатели снизятся на фоне эффекта высокой базы и спотовых ставок в 2023 году, перехода на долгосрочные контракты, а также роста санкционного давления", - указывают эксперты.

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