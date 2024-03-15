ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 16% в марте - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 16% по итогам заседания 22 марта 2024 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Елены Кожуховой.

"Российский регулятор придерживается умеренно жестких сигналов и пока не позволяет ожидать снижения ставки ранее второго полугодия, высокую вероятность чего подтверждает и уровень инфляции в стране", - указывает эксперт.

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