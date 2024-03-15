"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью 749,1 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 7,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедшая в пятницу отчетность продемонстрировала, что, несмотря на существенно более высокие рублевые цены на нефть, во втором полугодии эмитент практически не нарастил прибыль и EBITDA, а высокие показатели первого полугодия были частично связаны с временными факторами, такими как повышенная разница между ценами Urals и ESPO. Кроме того, несмотря на повышенную норму выплат дивидендов, прогнозная доходность "Газпром нефти" может быть меньше, чем у некоторых других представителей сектора, что, на наш взгляд, также ограничивает потенциал роста цены акций нефтяника", - пишет эксперт в обзоре.

"Газпром нефть" - четвертая в России компания по объему добычи нефти. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.