S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5110-5190п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5110-5190 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Прогнозируем спокойные торги в пятницу с умеренным откатом. Волатильность ожидается ниже среднего. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5110-5190 - указывает эксперт в комментарии. - Индекс продолжает движение в рамках локального восходящего канала, встретив сопротивление вблизи ценового максимума, о чем свидетельствует форма свечи, сформировавшейся в среду. Дивергенция по индикатору RSI по-прежнему указывает на возможность наступления паузы в ралли. Явные сигналы к продолжению восходящего движения отсутствуют. Таким знаком могло бы послужить обновление ценового максимума. Ближайшей значимой поддержкой выступает нижняя граница указанного канала, а следующей - уровень 50-дневной скользящей средней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.