"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций РусАла

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "РусАла", -сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Алюминиевая компания опубликовала отчет МСФО с финансовыми итогами 2023 года. Результаты 2П23 оказались несколько лучше первого: рентабельность по EBITDA выросла до 8% (ранее было 5%) во многом на фоне ослабления рубля. Также во втором полугодии "РусАл" вышел на положительный свободный денежный поток, - отмечает эксперт. - Тем не менее в целом уровень рентабельности остается на довольно низких значениях из-за невысоких цен на алюминий. Также у компании сохраняется повышенная долговая нагрузка: коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года составил 7,4x (в первом полугодии было 12,3x)".

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