"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать бумаги Polymetal на Мосбирже

"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать бумаги Polymetal на Московской бирже, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Эмитент опубликовал сильные результаты за 2023 год на фоне увеличения цен на золото и ослабления курса рубля, что позитивно сказалось на маржинальности. Тем не менее в пресс-релизе к результатам отмечено, что совет директоров считает выплату дивидендов за 2023 год нецелесообразной. Данное решение обусловлено планами компании направить значительные средства на проекты развития в ближайшие годы. Совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит об изменениях в мае текущего года, - указывает эксперт в материале. - В марте акционеры одобрили продажу российских активов за $2,5 млрд (после корректировки на внутригрупповую задолженность), теперь компания сфокусируется на развитии своих активов в Казахстане. Мы не рекомендуем покупать акции Polymetal на Мосбирже, поскольку акционеры в российском контуре лишены прав голоса и возможности получать дивиденды (в случае возобновления их выплат)".

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