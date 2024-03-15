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15 марта 2024 года 11:52
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина. "Учитывая, что EBITDA и чистая прибыль почти совпали с оценками рынка, опубликованную финансовую отчетность эмитента за 2П23 и весь 2023 год мы оцениваем нейтрально. Дивиденды за 4К23 прогнозируем в размере 23 руб. на акцию, что соответствует доходности в 2,8%, а за весь 2023 год доходность составит 12% (ниже доходности FCF (10%), как и доходности FCF ранее отчитавшихся "Роснефти" (24%) и "ЛУКОЙЛа" (17%)). Свободный денежный поток за 2023 год (401 млрд руб.) совсем немного превышает объем выплаченных промежуточных дивидендов за 9М23 (393 млрд руб.)", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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