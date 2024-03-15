Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Учитывая, что EBITDA и чистая прибыль почти совпали с оценками рынка, опубликованную финансовую отчетность эмитента за 2П23 и весь 2023 год мы оцениваем нейтрально. Дивиденды за 4К23 прогнозируем в размере 23 руб. на акцию, что соответствует доходности в 2,8%, а за весь 2023 год доходность составит 12% (ниже доходности FCF (10%), как и доходности FCF ранее отчитавшихся "Роснефти" (24%) и "ЛУКОЙЛа" (17%)). Свободный денежный поток за 2023 год (401 млрд руб.) совсем немного превышает объем выплаченных промежуточных дивидендов за 9М23 (393 млрд руб.)", - указывает эксперт.

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