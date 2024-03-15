Акции "Газпром нефти" - интересная идея на фондовом рынке РФ - ПСБ

Акции "Газпром нефти" являются интересной идеей на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость бумаги составляет 935 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты эмитента за 2023 год по МСФО вышли немного лучше консенсуса. Рекордные результаты по выручке обеспечены за счет роста добычи и высоких цен на углеводороды. Как и ожидалось, из-за роста налоговой нагрузки и операционных расходов снизились EBITDA и чистая прибыль, - указывают эксперты в комментарии. - Мы считаем "Газпром нефть" интересной идеей на рынке, компания выигрывает за счет возврата демпферных платежей, высоких цен на нефть в рублях, ориентирована на внутренний рынок. Полагаем, что финальный дивиденд за 2023 год может быть порядка 22,5 руб./акцию. Наш целевой ориентир по бумагам - 935 руб. за штуку".

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