Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство США в феврале;

- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март;

- собрание акционеров "НОВАТЭКа" по дивидендам за 2023 год;

- финансовые результаты "ЛСР" за 2023 год по МСФО;

- начало голосования на президентских выборах в РФ.

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