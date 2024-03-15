Существуют риски дальнейшего снижения котировок ОФЗ - ПСБ

Существуют риски дальнейшего снижения котировок рублевых гособлигаций в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Продажи ОФЗ идут восьмой день подряд - в четверг кривая поднялась еще на 5-12 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ достигла 12,92% годовых, 10-летних - 12,92%). Ценовой индекс RGBI обновляет минимумы с весны 2022 года на повышенных оборотах (12-18 млрд руб. в день по индексу). Основная причина продаж - смещение ожиданий по началу снижения ключевой ставки из-за сохранения повышенной инфляции и потребительской активности, - пишет эксперт в обзоре. - Кроме того, мы уже отмечали, что индекс RGBI обновил минимум осени прошлого года, от которого начался рост котировок на ожиданиях быстрого снижения инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики. На текущий момент цены ОФЗ уже ниже данного уровня, что несет риски продолжения продаж на срабатывании "стоп-лоссов" по позициям инвесторов, которые набирались осенью-зимой 2023 года. В результате, как минимум, до мартовского заседания ЦБ продажи ОФЗ могут сохраниться. В этой ситуации по-прежнему отдаем предпочтение корпоративным флоатерам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.