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15 марта 2024 года 09:29
Среднесрочный стабилизирующий фактор для рынка акций РФ - дивиденды компаний - БКС Экспресс
Среднесрочный стабилизирующий российский фондовый рынок фактор - дивиденды корпораций, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи в четверг продолжил откат от двухлетних максимумов, дневные обороты торгов возросли до 75 млрд руб. Давление на котировки бумаг вызвано геополитическим обострением, что, скорее всего, связано с предстоящими у нас выборами президента, сильными распродажами в ОФЗ и инициативами роста налоговой нагрузки. Среднесрочный стабилизирующий рынок фактор - дивиденды корпораций", - пишет аналитик. "С технической точки зрения уход индекса под поддержку 3300 пунктов, повышенные объемы на снижении и слабый пятничный внешний фон могут привести к временному углублению коррекции. На недельном графике формируется черная свеча. Пятница будет показательной - возвращение выше 3300 пунктов будет означать завершение распродаж, а закрытие под уровнем повысит риски захода на 3266 пунктов, где остался "гэп", - указывает Зельцер. Коррекция на тренде - естественный процесс, а глобальная формация заточена на дальнейший рост рынка, отмечает аналитик БКС Экспресс. "Трендовая поддержка с минимумов 2023 года многократно подтвердила свою значимость. Сейчас динамическая линия повышается до 3200 пунктов, пока рынок выше уровня, говорить о развороте основной тенденции не приходится, а текущий откат может рассматриваться как очередная возможность подобрать интересные бумаги на перспективу. В рамках 2024 года ожидается подъем индекса выше 3600 пунктов", - пишет он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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