"Финам" повысил прогнозную цену акций Oracle до $165,32

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $135,7 до $165,32 за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"За последние полгода акции эмитента не привлекали внимания рынка, однако это изменилось благодаря недавнему отчету, где компания превзошла все ожидания и повысила свои прогнозы, после чего акции в моменте выросли в стоимости на 10%. Несмотря на бурное развитие сектора облачных технологий и партнерства с другими лидерами сектора, Oracle является недооцененной в сравнении со многими другими технологическими компаниями США. В связи с этим мы повышаем целевую цену по акциям и оставляем рейтинг "покупать", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - При оценке стоимости акций опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA и P/S компаний-аналогов и собственные исторические мультипликаторы".

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

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