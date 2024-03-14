Акции Самолета обладают потенциалом роста до 4100 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Акции ГК "Самолет" обладают потенциалом роста до 4100 рублей за штуку, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Самолёт" - одна из самых быстроразвивающихся компаний на рынке, - пишут аналитики. - За последние 5 лет объем текущего строительства вырос с 1,4 до 5,3 млн квадратных метров. Этому способствует используемая модель asset light: она подразумевает разработку и контроль за выполнением проектов внутри компании, а строительство за счет сторонних подрядчиков. То есть девелоперу нужны минимальные инвестиции в основные средства (например, строительная техника). В отличие от других девелоперов у компании нет собственных домостроительных комбинатов, карьеров, фабрик. В феврале 2024 года компания раскрыла операционные результаты и ключевые финансовые показатели по итогам 2023 года. Выручка компании выросла за 2023 год на 53%, до 297,4 млрд рублей. Чистая прибыль выросла за 2023 год на 23%, до 34,3 млрд рублей. В планах компании по итогам 2024 года увеличить объемы продаж до 2,7 млн кв. метров, а размер выручки до 500 млрд рублей. Учитывая исторические темпы роста компании, а также плановые показатели на 2024-2025 гг, мы считаем, что в акциях "Самолета" есть потенциальный апсайд с тартегом в 4100 рублей за акцию".

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