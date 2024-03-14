Дивдоходность итоговых выплат ЛУКОЙЛа за 2023г может составить 8,9-10,8%

Дивидендная доходность только итоговых выплат "ЛУКОЙЛа" за 2023 год (даже без учета возможных промежуточных дивидендов 2024 года) может составить 8,9-10,8%, говорится в аналитическом материале "Газпромбанк Инвестиций".

"Рынок готовится к старту дивидендного сезона. На данный момент лишь две компании более пяти лет подряд ежегодно увеличивали дивидендные выплаты в расчете на одну акцию: "Таттелеком" и "ЛУКОЙЛ". Из-за размера компании, ликвидности акций и дивдоходности наиболее значимым "дивидендным аристократом", на наш взгляд, является "ЛУКОЙЛ". В 2023 году акционеры компании получили 885 рублей на бумагу в виде дивидендов, включая итоговые выплаты за 2022 год и промежуточные дивиденды 2023 года, - пишут аналитики. - В 2024 году акционеры "ЛУКОЙЛа" могут рассчитывать на выплаты итоговых дивидендов за 2023 год (ориентировочный диапазон 656-800 рублей на акцию) и промежуточных дивидендов за текущий год, если они будут одобрены советом директоров и общим собранием акционеров. Таким образом, даже без учета возможных промежуточных дивидендов 2024 года дивидендная доходность только итоговых выплат прошлого года может составить 8,9-10,8%".

Эксперты обращают внимание еще на несколько компаний с возможными выплатами дивидендов.

"В августе 2023 года акционеры Globaltrans на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. Процесс переезда завершится в первом полугодии 2024 года. Ожидается, что после завершения редомициляции компания сможет переводить деньги из России на зарубежную материнскую компанию, но это не означает автоматической возможности выплаты дивидендов акционерам. Однако в случае положительного исхода компания может распределить на дивиденды 100% свободного денежного потока за 2022 и 2023 годы или ориентировочно 251 рубль на одну акцию, что соответствует 37,9% потенциальной дивидендной доходности к текущей цене", - указывают аналитики.

"МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (EMC) в декабре 2023 года завершила переезд с Кипра в САР на острове Октябрьский в Калининградской области. Перерегистрация бизнеса потенциально открывает возможность выплаты дивидендов. В случае распределения 100% чистой прибыли за прошлые периоды (часть 2021 года и 2022-2023 годы) возможная выплата может ориентировочно составить 240 рублей на одну акцию, что соответствует 25,6% текущей потенциальной дивидендной доходности", - отмечают эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

"НЛМК" по итогам 2023 года с учетом прибыли, полученной от продажи сортового подразделения, может направить на выплату дивидендов 38,8 рубля на одну акцию. Текущая потенциальная дивидендная доходность составляет 19%", х- пишут аналитики в материале.

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