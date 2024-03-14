Акции НоваБев Групп - возможная ставка на сдержанные дивиденды - "Велес Капитал"

Акции "НоваБев Групп" в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения котировок бумаг к 6300 рублям за штуку, сообщается в обзоре аналитика Елены Кожуховой.

Эмитент в четверг сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 4% (до 8,064 млрд руб.) при увеличении EBITDA на 11% (до 19,284 млрд руб.) и росте выручки на 20% (до 116,9 млрд руб.), констатирует эксперт.

18 марта совет директоров примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее компания уже выплатила дивиденды за 1П и 9М23 с доходностями 5,6% и 2,5% соответственно, отмечает Кожухова.

"С технической точки зрения котировки акций "НоваБев Групп" с конца 2023 года развивают восстановление с локальных минимумов и подошли к пику 2023 года (6066 руб.), недалеко от которого силы покупателей пошли на спад. В четверг бумаги падают на повышенных объемах, очевидно, в связи с отсутствием позитивных сюрпризов в годовых результатах и перспективами сдержанных итоговых дивидендов, - пишет аналитик инвесткомпании в материале. - Гистограмма и линии MACD дневного графика, в частности, снижаются, но акции пока удерживают ближайшие поддержки 5700 руб. и 5550 руб. (средняя и нижняя полоса Боллинджера). Закрепление ниже указанных отметок укажет на риски пробоя 5400 руб. В целом акции эмитента выглядят стабильно и в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения на уровне 6300 руб. при закреплении выше 6066 руб."

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