SberCIB снизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 146 руб

SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" cо 161 рубля до 146 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста менее 10% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Эмитент 18 марта планирует опубликовать финансовые результаты за 4К23 по МСФО. 4К23, вероятно, был несколько хуже, чем 3К23. Мы прогнозируем снижение выручки в тайм-чартерном эквиваленте по сравнению с 3К23 на 3% - до $470 млн, EBITDA - на 11% (до $333 млн), скорректированной чистой прибыли - на 17% (до $199 млн). Факторы снижения - сокращение премии к рыночной ставке по танкерам, которые попали под санкции США, рост операционных расходов (из-за ремонтов), а также возможные кредитные резервы", - пишут эксперты.

"С учетом укрепления рубля на 1% относительно 3К23 мы прогнозируем снижение скорректированной чистой прибыли в 4К23 на 18% (до 18,4 млрд руб.). Это значит, что по итогам 2023 года прибыль составит 83,7 млрд руб. или 35,2 руб. на акцию, что на 2% ниже прогноза компании (36 руб. на акцию) и на 9% ниже наших первоначальных оценок. Это предполагает, что дивиденды за 2023 год будут на уровне 17,6 руб. на акцию или 11,3 руб. на акцию с учетом выплаты за 9М23 (дивидендная доходность - около 8%)", - указывают Иванин и Ковалев в обзоре.

"Мы снизили не только прогнозы на 2023 год, но и на 2024-2026 гг.: прогноз EBITDA - на 5-16%, скорректированной чистой прибыли - на 6-26%. Это связано с тем, что в феврале 2024 года увеличилось число судов, которые попали под санкции США, и теперь эффективная ставка по их фрахту может снизиться из-за ограничений по географии использования судов. Мы также учли санкции против проекта "Арктик СПГ 2" и увеличение с одного года до двух лет сроков поставки 14 судов для СП "Совкомфлота" и "НОВАТЭКа", которое должно обслуживать этот проект. В результате мы снизили целевую цену c 161 руб. до 146 руб. (потенциал роста сохранился, но теперь он равен менее 10%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.