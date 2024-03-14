ПСБ подтверждает прогнозную цену акций НоваБев на уровне 7000 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "НоваБев Групп" на уровне 7000 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Хейфец.

"НоваБев Групп" отчиталась за 2023 год. Акции компании после публикации отчётности снизились на 1,6% с начала торгов, до 5787 руб. С февраля бумаги выросли на 2,6%, но отчётность вышла слабее ожиданий инвесторов, - пишет эксперт. - Мы оцениваем результаты положительно, хотя чистая прибыль оказалась ниже наших прогнозов. Снижение показателя зафиксировано на фоне высокой базы 2022 года (прибыль +119% к 2021 году). Кроме того, совет директоров "НоваБев" 18 марта рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Считаем, что рекомендуемый дивиденд может составить 190 руб. на акцию, дивдоходность ~3,28%. Сохраняем положительный взгляд на компанию и держим её бумаги в нашем портфеле".

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