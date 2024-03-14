"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $625

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $625 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $525, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Adobe опубликует квартальный отчет в четверг, 14 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $5,14 млрд и прибыли на акцию в $4,38. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда, двигаясь к верхней границе канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $525 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,06", - указывают в "Финаме".

Adobe Inc. - одна из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в мире.

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