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14 марта 2024 года 13:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 350,35 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 350,35245 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,52%, стоп-приказ: 264 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании. "С технической точки зрения цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44", - указывают эксперты "Финама". Whoosh - крупнейший в России оператор кикшеринга. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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