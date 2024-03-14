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14 марта 2024 года 12:51
Рублю будет сложно закрепиться ниже уровня 91,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"
Рублю будет сложно закрепиться ниже уровня 91,5 руб./$1 в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду укреплялся в рамках коррекции, при этом в текущих условиях рост нефтяных цен не оказывает выраженную поддержку рублю в краткосрочной перспективе, - отмечают эксперты. - В четверг курс USD/RUB находится у 91,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Курс может вновь уходить ниже 91,5 руб./$1, но пока ему все же может быть сложно закрепиться заметно ниже". Недельные данные от Минэнерго США в среду указали на первое с середины января снижение нефтяных запасов в стране, а бензиновые запасы упали максимальными с начала ноября темпами. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $84,5/барр. Аналитики считают, что на нефтяные цены может повлиять месячный отчет по рынку нефти от МЭА. Если агентство заметно снизит прогнозы спроса на черное золото, котировки нефти рискуют вернуться к $83/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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