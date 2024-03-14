"Солид Брокер" снизил ожидания по финальному дивиденду "НоваБев" с 330 до 290 рублей и обновил целевую цену акций до 7300 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год "Новабев Групп" вышла чуть ниже наших ожиданий и ожиданий рынка, - отмечают эксперты. - Мы предполагали немного больший рост выручки (до 119 млрд рублей), а маржинальность вышла на уровне прогноза. В результате мы немного снижаем ожидания по финальному дивиденду за 2023 год с 330 до 290 рублей, что также составляет 5,2% квартальной дивдоходности. Целевую цену обновляем до 7300 рублей на ближайшие 12 месяцев. "НоваБев" остается растущей компанией с сильными операционными результатами, которая при этом выплачивает дивиденды. По мультипликаторам оценка также выглядит невысокой: EV/EBITDA 5.1, P/E 8.3".

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