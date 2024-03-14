Заметное смягчение ДКП ЦБР до осени 2024г маловероятно - "БКС МИ"

Заметное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России до осени текущего года маловероятно - инфляционное давление в экономике остается высоким, ожидания по срокам снижения ключевой ставки сдвигаются вправо, сообщается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова и Анатолия Трифонова.

"Инфляция в апреле-июне (в феврале она составила 7,7% г/г против ожидаемых 7,6%) определит настрой ЦБ по траектории снижения ключевой ставки. Однако дезинфляционных факторов в экономике на сегодняшний день мало. Наш прогноз на удлинение периода высоких ставок сохраняется. Ожидать значимого снижения ставки ранее осени не стоит. Аналитики постепенно пересматривают свои прогнозы по ставке в сторону ужесточения: средняя за год теперь ожидается на уровне 14,5% против 13,9%, ожидаемых месяцем ранее", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.