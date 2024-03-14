Вероятна пауза в действиях по ставке ЦБ РФ на заседании в марте - Альфа-банк

Возможна пауза в действиях Банка России по ключевой ставке на заседании 22 марта 2024 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"Росстат сообщил об инфляции на уровне 0,7% м/м за февраль, или 7,7% г/г. Продовольственная инфляция сохранялась на повышенном уровне 8,1% г/г в феврале, однако не ускорилась с декабря: в непродовольственном сегменте, напротив, инфляция оставалась ниже, однако ускорилась с 6,2% г/г в январе до 6,6% г/г в феврале, - пишут эксперты. - Позитивной новостью является то, что в марте ценовое давление смягчилось, и цены в течение второй недели марта остались неизменными (с 5 по 11 марта). Мы ожидаем, что инфляция составит 0,3% м/м в марте, и на данный момент остаемся в рамках своего прогноза. Тем не менее инфляционный ландшафт позитивен накануне заседания ЦБ РФ по ставке 22 марта, и таким образом наш базовый сценарий предусматривает паузу в решении по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ РФ".

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