Цена Brent стремится в диапазон $86-87/барр. - Freedom Finance Global

Цена Brent стремится в диапазон $86-87 за баррель, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Котировки нефти марки Brent на торгах 13 марта поднимаются на 2,25%, до $83,75. Среди драйверов этого роста отметим сокращение запасов жидких углеводородов в США и обновленные ориентиры EIA в отношении спроса на это сырье в 2024-2025 годах, - пишет эксперт. - Накануне Минэнерго США спрогнозировало среднюю цену Brent в текущем и следующем году на уровне $87 и $84,8 за баррель соответственно, притом что предыдущий гайденс закладывал ее на отметках $82,42 и $79,84. Причина пересмотра этих ожиданий - продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Еженедельные данные API о запасах нефти зафиксировали их сокращение на 5,521 млн баррелей после роста на 0,423 млн за предыдущий аналогичный период, притом что консенсус предполагал продолжение увеличения показателя".

Аналитик отмечает, что с 9 февраля Brent консолидируется в очень узком диапазоне $81,3-83,5 за баррель, что сигнализирует о стабилизации цены, и ее сегодняшняя динамика укладывается в указанные рамки. Однако продолжение движения в сторону $86-87 возможно благодаря опубликованной Минэнерго статистке запасов, которая подтвердила тенденцию к их сокращению, отмеченную в отчете API. "Правда, данные EIA отразили снижение запасов лишь на 1,536 млн баррелей после увеличения на 1,367 млн неделей ранее, но в среднерыночные ожидания закладывался рост объема резервов на 0,9 млн баррелей, - указывает Чернов. - Технические условия для продолжения движения нефтяных котировок в диапазон $86-87 будут созданы, если они закроют сессию выше $84 за баррель".

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